أهداف وملخص مباراة النصر والهلال بالدوري السعودي

فلسطين اليوم

في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، حسم النصر قمة الجولة السابعة بالدوري السعودي بفوزه على أهلي جدة، بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا رباعية النصر بواقع هدفين لكل منهما، فيما أحرز الإيفواري فرانك كيسي، والجزائري رياض محرز "من ركلة جزاء"، وفراس البريكان أهداف الأهلي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز السادس.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.