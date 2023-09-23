ارتفاع أم انخفاض.. كم بلغ سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت؟

الساعة 06:03 ص|23 سبتمبر 2023
ارتفاع أم انخفاض.. كم بلغ سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت؟
ارتفاع أم انخفاض.. كم بلغ سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت؟

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، استقراراً على ارتفاع مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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