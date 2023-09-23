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طقس فلسطين.. هل تشهد الأجواء ارتفاعاً على درجات الحرارة؟
توقعت دائراة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .