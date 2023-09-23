طقس فلسطين.. هل تشهد الأجواء ارتفاعاً على درجات الحرارة؟

فلسطين اليوم

توقعت دائراة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .