سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، يقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوريين على البحث عن سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم السبت.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، داخل المصرف المركزي والبنوك والسوق السوداء بمختلف المدن، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

حقق سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة نحو 10900 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سوريا المركزي.

وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 11704.87 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

بحسب نشرة الصرف، استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند مستوى 10900 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ناهز سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق واللاذقية وطرطوس نحو 13700 ليرة للشراء، و13800 ليرة للبيع

وحقق سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء نحو 13800 ليرة للشراء، و13900 ليرة للبيع، وكذلك في حمص وحماة ودرعا والسويداء،.

ثبت سعر الدولار في سوريا بمدينة إدلب بالسوق السوداء عند مستوى 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب ومنبج والرقة.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق السوداء بالحسكة والقامشلي ودير الزور نحو 14000 ليرة للشراء، و14100 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

وبحسب التعاملات، فإن 100 دولار في مصرف سورية المركزي تسجل 1.90 مليون ليرة.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

بلغ سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء في سوريا نحو 14650 ليرات للشراء، و14750 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

حقق سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا مستوى 500 ليرة للشراء، و510 ليرات للبيع.