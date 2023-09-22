أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 23 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

عيار 21 اليوم، سعر الذهب اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في السعودية تزداد عمليات البحث عبر محرك غوغل الشهير عن سعر الذهب في السعودية من مختلف العيارات 21،24، حيث يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عن سعر الذهب كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت 23-9-2023.

عيار 21 اليوم، سعر الذهب اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في السعودية

وصل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 231.61 ريال (61.76 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما وصل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.31 ريال (54.04 دولار).

و وصل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.71 ريال (46.32 دولار).

عالمياً، ارتفع سعر الذهب العالمي خلال هذه اللحظات من تعاملات السبت، على الرغم من ضغوط ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، حيث قام المستثمرون بتقييم قرارات البنوك المركزية الكبرى بتثبيت أسعار الفائدة كإشارة إلى ركود اقتصادي عالمي وشيك.