فلسطين اليوم- وكالات

مواعيد عمل البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، ويبحث الآلاف من المصريين عن مواعيد عمل البريد المصري، والخدمات التي يقدمها، وتحظى خدمات البريد المصري باهتمام كبير في مصر، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مواعيد عمل البريد المصري والخدمات التي يقدمها، وللتعرف على خدمات البريد المصري ومواعيد عمله يمكنكم متابعة هذه المقالة حتى نهايتها.

مواعيد عمل البريد المصرى وأبرز خدماته للمواطنيين

من 8 صباحا إلى 1 مساء

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري في توقيت واحد وتفتح بعض مكاتب البريد أبوابها للمواطنين على مدار 6 أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وتفتح بعض المكاتب أبوابها للمواطنين على مدار 5 أيام فقط في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

من 8 إلى 3 عصرا ومن الساعاة الـ 4 إلى 10 مساءًا

تعمل بعض المكاتب خلال الفترتين الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا والمسائية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءا، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التي تؤديها تلك المكاتب دون تأخير.

ويتم توزيع المكاتب المسائية وفقا للتوزيع الجغرافي ليغطي كافة المناطق السكنية المحيطة.

مواعيد اجازات مكاتب هيئة البريد المصري :

مواعيد إجازات مكاتب هيئة البريد المصري يحصل موظفي مكاتب هيئة البريد بكافة محافظات الجمهورية على الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين بها في جميع المناسبات الدينية والقومية والوطنية وتكون إجازات مدفوعة الأجر.

ويحصلون أيضًا على إجازات أسبوعية ثابتة "يوم الجمعة" مثل سائر المؤسسات الحكومية ويحصل المكاتب التي تعمل 5 أيام في الأسبوع على إجازة يوما أخرى ويختلف هذا اليوم وفقا للتوزيع الجغرافي فالبعض يحصل على تلك الإجازة يوم السبت والبعض الآخر يوم الخميس بما لا يضر بمصلحة المواطنين المتعاملين مع مكتب البريد.

خدمات مكاتب البريد للجمهور

تقدم مكاتب البريد العديد من الخدمات للمواطنين ومن أبرزها

لحوالات البريدية: يقدم البريد خدمة الحوالات الفورية للأموال من خلال 3 أنواع وهي:-

خدمة المراسلات وهى من أقدم الخدمات البريدية، وتختص هيئة البريد بتوزيع الرسائل كما ترخص للغير نظير تحصيل الرسوم المقررة لكل نوع منها مقدما والتخليص يكون إما بالطوابع أو نقدًا أو بآلات التخليص الموجودة في مكاتب البريد.

تقوم هيئة البريد بتقديم خدمة البريد السريع وهى خدمة للمواطنين و الشركات والبنوك ورجال الأعمال وهي تُتيح نقل المستندات والبضائع خارجيا وداخليا طبقًا لمعايير دولية

تقوم هيئة البريد بتقديم خدمة نقل الطرود

كما تقدم الهيئة خدمة "بطاقات التوفير" وهى وثيقة مالية تعتبر سندًا بيد المودع (صاحب الحساب) يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد، ويتم إضافة العائد سنويًا في نهاية العام المالي طبقًا للنسب المقررة والمعلن عنها.