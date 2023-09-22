الراصد الجوي: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بدء فصل الخريف غداً

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي انه سيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث يسود طقس أكثر حرارة إلى حد ما مُقارنة بالأيام الأخيرة، ثم تنخفض لحول مُعدلاتها بطقس حار نسبياً نهاراً بقية أيام الأسبوع.

وقال الراصد العلامي: "وداعاً للموجات الحارة، اليوم هو الأخير في الصيف، غداً يبدأ الخريف فلكياً".

ومن جهتها أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة، حيث أوضحت أن الجو غداً السبت سيكون صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، كما سيطرأ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة، فيكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاثنين صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.