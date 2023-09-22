هكذا احتفل رونالدو وماني باليوم الوطني السعودي

فلسطين اليوم- وكالات

شارك النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93، الموافق 23 سبتمبر، أيلول من كل عام.

وأدى نجما فريق النصر السعودي، رونالدو، وماني، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية، احتفاء بهذه المناسبة.

وأظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الجمعة، رونالدو وماني ولاعبين آخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة"، وهي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.

ويمتلك نادي النصر كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.