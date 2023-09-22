الاحتلال يعتدي على شاب في حوارة ويمنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه

فلسطين اليوم- نابلس

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، عل شاب فلسطيني بالضرب المبرح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس .

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا باعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بالضرب في بلدة حوارة، وعند وصول الطواقم جرى منعها من تقديم الإسعاف للشاب.

وفيما بعد اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتمكن من استلام الشاب الذي اعتدى عليه جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، ويجري نقله إلى مستشفى رفيديا.