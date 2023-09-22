اصابتان خلال قصف للاحتلال استهدف عدة مراصد للمقاومة شرق غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الجمعة بإصابة مواطنين اثر قصف جوي ومدفعي "اسرائيلي" استهدف عدة مواقع للمقاومة شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخين على الأقل من طائرة استطلاع مرصداً للمقاومة بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعاً للمقاومة شرق خان يونس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الجيش تقصف الآن أهدافا في قطاع غزة.

وأضاف المتحدق: "نفذ الجيش هجمات باستخدام طائرات بدون طيار من طراز زيك مزودة بصواريخ دقيقة، وتم استهداف مواقع تابعة لحماس قرب السياج الفاصل".