قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

فلسطين اليوم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأعاقت حركة مرور المواطنين.