إصابة بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في طانا شرق نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة طانا شرق بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف الخربة، بحماية جنود الاحتلال، حيث تصدى لهم المواطنون.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام، والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في الكتف.