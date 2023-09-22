إصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية على حدود غزة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم طفل بقنبلة غاز، اليوم الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها وآلياتها العسكرية، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأوضحت أن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت شرق جباليا، نقل على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي، المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وضد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.