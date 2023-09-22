"ليبرمان" يهاجم الحكومة ويعلّق على إطلاق البالونات من غزة..!

فلسطين اليوم

علق ‏وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، على الحرائق التي اندلعت في غلاف غزة، بفعل إطلاق بالونات من قطاع غزة

وقالت ليبرمان: "لا عجب أنه عندما تكون هناك حكومة مهرجين فإن البالونات تعود من جديد".

وذكر الاعلام العبري، اليوم الجمعة، أن فرق الصندوق القومي اليهودي والهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ تعمل على جلب فرق مكافحة الحرائق، نظرًا للتحذير من إطلاق بالونات حارقة، إذ اندلعت عدة حرائق في غلاف غزة.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت العبري، فقد جرى إرسال المزيد من سيارات الإطفاء إلى غلاف غزة، للقيام بدوريات على طول الحدود بهدف إطفاء البالونات الحارقة بأسرع ما يمكن ومنع انتشار النيران.

وحسب يسرائيل هيوم، فإن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل على إخماد حريق كبير اندلع في منطقة متكان آدم شرقي اللد "غرب رام الله".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "حان الوقت للحديث في غزة، حماس ستدفع ثمنا باهظا مثل ذلك الحين".