إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما اخترقت قنبلة غاز زجاج منزل المواطن صبري بوم.