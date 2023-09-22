إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وحسب المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.