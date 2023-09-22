فلسطين اليوم

ذكر الاعلام العبري، اليوم الجمعة، أن فرق الصندوق القومي اليهودي والهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ تعمل على جلب فرق مكافحة الحرائق، نظرًا للتحذير من إطلاق بالونات حارقة.

ووفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت العبري، فقد جرى إرسال المزيد من سيارات الإطفاء إلى غلاف غزة، للقيام بدوريات على طول الحدود بهدف إطفاء البالونات الحارقة بأسرع ما يمكن ومنع انتشار النيران.

وحسب يسرائيل هيوم، فإن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل على إخماد حريق كبير اندلع في منطقة متكان آدم شرقي اللد "غرب رام الله".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "حان الوقت للحديث في غزة، حماس ستدفع ثمنا باهظا مثل ذلك الحين".