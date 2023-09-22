رغم تشديدات الاحتلال..

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الساعة 02:10 م|22 سبتمبر 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية

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