الجهاد الاسلامي تنعى والدة القيادي محمد الحرازين

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والدة المجاهد أ. محمد عبدالله الحرازين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ووالدة الشهيدين / (صقر و جابر عبدالله الحرازين) ، المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة آمنة أيوب عيدة (الحرازين) "أم صقر".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الحرازين توفيت صباح اليوم الجمعة بمدينة غزة، عن عمر ناهز الـ (88 عاماً) قضتها طائعة لربها صابرة محتسبة، بارة بأبنائها وأهلها وأسرتها وجيرانها، وقد أدت رسالتها في تربية أبنائها تربيةً صالحة وغرست في نفوسهم الأخلاق الفضيلة، وحب الجهاد في سبيل الله تعالى.

وتقدمت الحركة، ممثلة بأمينها العام القائد زياد النخالة "أبو طارق" ومكتبها السياسي، وقيادتها وجناحها العسكري "سرايا القدس" من القيادي أبوعبدالله وإخوانه الكرام وعائلته، بأحر التعازي والمواساة، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.