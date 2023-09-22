د. أبو شريف: دماء الشهداء تشكل ديمومة الصراع وخيار المقاومة سينتصر

فلسطين اليوم

أكد الدكتور ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن دماء الشهداء التي تروي تراب أرضنا، ستشكل ديمومة لاستمرار الصراع مع الكيان المجرم، وأن شعبنا اختار مواصلة طريق المواجهة والمقاومة.

وأشاد أبو شريف بتضحيات أبناء شعبنا المجاهد، وقادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي الذين قدموا التضحيات على طريق القدس، والذي كان آخرهم الشهيد المجاهد عبد الله أبو حسن الذي ارتقى خلال تصديه للاحتلال في بلدة كفرذان فجر اليوم.

وقدَّم القيادي أبو شريف تعازيه الحارة لعوائل الشهداء على امتداد الساحات الذين ارتقوا دفاعاً عن أبناء شعبنا، مباركاً للدكتور المجاهد عماد أبو حسن رفيقه في مسيرة الجهاد والإبعاد بارتقاء نجله الشهيد عبد الله ابن سرايا القدس على طريق فلسطين.

واعتبر الدكتور ناصر، أنه في ظل الحملة الصهيونية الشرسة التي تستهدف أبناء شعبنا ومقدساته، فإنه لابد من المواجهة وبمزيد من الصمود، فهو الخيار الأمثل والأوحد لتحرير أرضنا وشعبنا من دنس الاحتلال.