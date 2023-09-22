أذربيجان تقرر العفو عن مقاتلي "قرة باغ" الذين يلقون السلاح

فلسطين اليوم

أكد مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، اليوم الجمعة، إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في ناغورني قره باغ، الذين يتخلّون عن أسلحتهم رغم أنّ بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل القتال.

وقال حاجييف، في تصريحات صحفية: "إنه حتى في ما يتعلّق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو".

وأضاف: "الأرمن في قره باغ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وأكد أن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في الإقليم".

وأضاف حاجييف : "سيتم احترام حقوق الأرمن في قرة باغ كجزء من دمجهم في أذربيجان. إنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين". وأعلن أنه "سيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة"، اليوم".

ومن جانبهم، قال الانفصاليون الأرمن في قرة باغ، أمس الخميس، إنهم بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل إلقاء أسلحتهم بعد أن أعلنت أذربيجان أنها أعادت المنطقة الانفصالية تحت سيطرتها في عملية عسكرية خاطفة".

ويُشار إلى أنه يوم أمس الخميس، سلّمت أذربيجان أرمينيا مسودة اتفاق للسلام بين البلدين الجارين، بعدما أجرى وفد من ناغورني قره باغ، محادثات في مدينة يفلاخ الأذربيجانية، لـ"إعادة دمج الإقليم".