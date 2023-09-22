مستوطنون يسيّجون أراضي في الأغوار الشمالية

الساعة 11:22 ص|22 سبتمبر 2023
الاستيلاء على أراضي
الاستيلاء على أراضي

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون اليوم الجمعة 22-9-2023، على تسييج مساحات من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إن مستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراض إلى الجنوب من تجمع عين الحلوة بالأغوار، على طول 3 كيلومترات".

جدير ذكره أن المستوطنين عملوا على تسييج مساحات رعوية في العديد من مناطق الأغوار منذ بداية العام الحالي، واستولوا بذلك على آلاف الدونمات الرعوية.

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مستوطنون يسيجون اراضي الاغوار الاحتلال