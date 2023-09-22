يوفنتوس يراهن على هزيمة رونالدو قانونياً

فلسطين اليوم

يثق نادي يوفنتوس في الفوز بالمعركة القانونية ضد لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي الحالي.

وكان قد قرر كريستيانو ملاحقة يوفنتوس قضائيا، بدعوى عدم حصوله على بعض مستحقاته من النادي الإيطالي، تقدر بحوالي 19 مليون يورو، وتم الاتفاق على تأجيلها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يرى يوفنتوس أن الاتفاقيات الموقعة تم احترامها من جانبه، حيث حصل اللاعبون على أجور الأشهر الثلاثة، التي وافقوا على التنازل عنها، بينما لم يوقع "الدون" أبدا على تلك العقود.

وقال سيزار جاباسيو، محامي يوفنتوس: "إنه من دون العقد المشار إليه، لا يحق لرونالدو مطالبة النادي بسداد المبلغ، بل أن المستندات التي أرسلها الفريق القانوني للاعب إلى المحكمة "غير صالحة".

وختمت الصحيفة الإيطالية، بأن يوفنتوس قدم وثيقة مهمة، تتعلق بالتوقيت الذي قرر فيه رونالدو الرحيل إلى مانشستر يونايتد، وتوضح أنه من أجل تأمين خروجه، وقع المهاجم اتفاقية تنص على أنه لم يعد له أي ديون مستحقة لدى "يوفنتوس".