مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اقتلع مستوطنون عشرات أشتال الزيتون، صباح اليوم الجمعة 22-9-2023، من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتلعوا عشرات أشتال الزيتون ودمروا معدات زراعية في أرض تقع بمنطقة السهل الشرقي في القرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد سعيد موسى.

ويُشار إلى أنه تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيها بلدات جنوب نابلس بشكل مستمر في محاولة لتهجيرهم في المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم.