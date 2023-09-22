ارتفاع أسعار النفط العالمية

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط العالمية، في تعاملات اليوم الجمعة 22-9-2023، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 90.12 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 93.65 دولار للبرميل.

وكانت، أمس، قد أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات النفط في "كوشينج"، الذي يعد أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، إلى 22.9 مليون برميل، وواصلت بذلك المخزونات انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.

من جانبه، أكد بنك "جيه بي مورغان" احتمال ارتفاع سعر خام "برنت" إلى 120 دولارا للبرميل إذا واجهت إمدادات النفط المزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة، محذراً من أن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي.