الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة ابتداءً من الأحد

فلسطين اليوم

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 22-9-2023، فرض إعلاق عام وشامل على الضفة المحتلة وقطاع غزة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال يوم الغفران يوم الأحد المقبل".

وأضاف المتحدث: "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين الساعة 11:59 ليلاً، وفقًا لتقييم الوضع". بحسب قوله.