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الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة ابتداءً من الأحد
قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 22-9-2023، فرض إعلاق عام وشامل على الضفة المحتلة وقطاع غزة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال يوم الغفران يوم الأحد المقبل".
وأضاف المتحدث: "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين الساعة 11:59 ليلاً، وفقًا لتقييم الوضع". بحسب قوله.