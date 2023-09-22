صحيفة عبرية: المنطقة الأكثر تفجراً هي الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 22-9-2023، أن المنطقة الأكثر تفجراً هي الضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار العمليات الفدائية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "المنطقة الأكثر إنفجاراً اليوم هي الضفة الغربية حيث لا حل للعمليات بإستثناء بعض الحظ و هذا ليس حلاً و على الجمهور "الإسرائيلي" أن يدرك ذلك".

وكانت قد رفعت الأجهزة "الأمنية الإسرائيلية" حالة التأهب القصوى في كافة المدن الصهيونية منذ بداية الأسبوع الماضي مع انطلاق الأعياد اليهودية.

وتُشير التقديرات الأمنية "الإسرائيلية" إلى أن هناك عشرات الإنذارات بوقوع عمليات فدائية في الضفة والداخل المحتلين في ظل استمرار التوتر القائم.