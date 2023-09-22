"الكونغو" ستنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 22-9-2023، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من "تل أبيب" المحتلة إلى القدس المحتلة.

وقال موقع "واي نت" العبري: "إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وأضاف الموقع العبري: "رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيكادي، حيث تم الإعلان في نهاية اللقاء أن "إسرائيل" ستفتح سفارة لها في العاصمة كينشاسا".

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الإعلان بأن الكونغو ستنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وكانت "بابوا غينيا الجديدة"، افتتحت خلال سبتمبر الجاري سفارة لها في القدس، وهي تعد خامس دولة أجنبية تفتتح سفارة لها في القدس المحتلة.