واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لكييف

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، تقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا قيمتها 325 مليون دولار، لا تشمل صواريخ "أتاكمس" الصاروخية، التي طالبت بها كييف سابقاً.

وبحسب بلينكن، تتضمّن حزمة المساعدات الجديدة أسلحةً ومعدّات أميركيةً بقيمة 128 مليون دولار، مقدّمةً من مخزونات وزارة الدفاع.

وسيقدّم البنتاغون أسلحةً قيمتها 197 مليون دولار في إطار عمليات السحب الموجهة مسبقاً، وهي تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية من أجل المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية حتى الشتاء المقبل.

كما ستقدّم واشنطن ذخيرةً مدفعيةً وقدرات مضادةً للدروع، بالإضافة إلى الذخائر العنقودية.

ووفقاً لمصادر عسكرية، تشمل الحزمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز "AIM-9M"، ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ "هيمارس"، أنظمة الدفاع الجوي من طراز "أفينجر"، ومدافع رشاشة من عيار 50 لمواجهة المسيّرات.

كما تتضمّن قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، قذائف مدفعية من عيار 105 ملم، صواريخ من طراز "تاو"، أنظمة "جافلين"، "AT-4" المضادة للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وتعتبر هذه الحزمة هي الـ47 التي ستقدّمها الإدارة الأميركية لأوكرانيا من مخزونات وزارة الدفاع، منذ آب/أغسطس 2021.

يُشار إلى أنّ كييف طالبت، خلال الفترة الماضية، بتزويدها بصواريخ "أتاكمس" الأميركية، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 أيلول/سبتمبر الحالي.