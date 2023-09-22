سرايا القدس تزف شهيدها "عبد الله أبو حسن" وتؤكد استمرار المواجهة والقتال

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس في الضفة المحتلة، اليوم الجمعة 22-9-2023، ابنها المجاهد "عبد الله أبو حسن" من كتيبة جنين مؤكدة استمرار المواجهة والقتال.

وقالت سرايا القدس في الضفة المحتلة في بيان لها: "بأسمى آيات الجهاد والثبات تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد: "عبد الله عماد أبو حسن" – (18 عامًا)، أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيدًا خلال تصديه برفقة إخوانه الأبطال، لقوات العدو التي اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين فجر اليوم".

وأضافت: "نؤكد أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار نهج المقاومة، وأن هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال لن تضيع، وستكون دافعاً لديمومة الاشتباك والقتال، ولن نقابل عدونا إلا بالرصاص ومزيد من المقاومة".

وتابعت سرايا القدس: "إن الفعل الجهادي لأبطالنا سيتواصل في كل فلسطين، وسيبقى متصاعدًا في جنين وطولكرم وأريحا ونابلس وكل الميادين، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء حاملين وصاياهم حتى تحرير كل فلسطين".

إليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - الضفة الغربية

سرايا القدس تزف ابنها المجاهد "عبد الله أبو حسن" من كتيبة جنين وتؤكد استمرار المواجهة والقتال

بأسمى آيات الجهاد والثبات تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد:

"عبد الله عماد أبو حسن" – (18 عامًا)، أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيدًا بإذن الله خلال تصديه برفقة إخوانه الأبطال، لقوات العدو التي اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين فجر اليوم.

إننا في سرايا القدس ونحن نودع فارسًا مجاهدًا بطلاً تشهد له ساحات المواجهة وميادين القتال، لنؤكد أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار نهج المقاومة، وأن هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال لن تضيع، وستكون دافعاً لديمومة الاشتباك والقتال، ولن نقابل عدونا إلا بالرصاص ومزيد من المقاومة.

إن الفعل الجهادي لأبطالنا سيتواصل في كل فلسطين، وسيبقى متصاعدًا في جنين وطولكرم وأريحا ونابلس وكل الميادين، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء حاملين وصاياهم حتى تحرير كل فلسطين.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.

سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة: 7 ربيع الأول 1445 هــ، الموافق: 22 سبتمبر/أيلول 2023م