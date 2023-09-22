الجهاد الإسلامي تزف شهيدها بجنين وتؤكد أن عطاء الدم لن يهزم

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 22-9-2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين.

وقالت "الجهاد" في بيان لها: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفىء جذوة المقاومة".

وأضافت الحركة: "إن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نزف شهيدنا عبد الله أبو حسن من جنين ونؤكد أن عطاء الدم لن يهزم

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفىء جذوة المقاومة، وإن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة

الجمعة 7 ربيع أول 1445هـ، 22 سبتمبر 2023م