يونيسف: 14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني عاجل

فلسطين اليوم

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الخميس، للإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها: "إن 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى "دعم إنساني عاجل" وسط تواصل القتال في البلاد".

وأضافت: "في يوم السلام العالمي ندعو إلى الإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل وحمايتها".

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فورا لإنقاذ الأرواح والسماح للأطفال بالازدهار.

وكانت قالت "يونيسف" سابقاً: "إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان".

وبدورها، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو": "إن أكثر من 20 مليون شخص يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد".

ويُشار إلى أنه يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.