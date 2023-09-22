فلسطين اليوم

أظهرت مشاهد لحظة تمايل حوت نافق في المحيط، يطلق "تجشؤاً أخيراً" قبل أن ينفجر وينتشر الدم والأحشاء الفاسدة.

ووثقت مجموعة من مراقبي الحيتان "لحظة ناشيونال جيوغرافيك" قبالة سواحل كاليفورنيا، حوتا أحدبا هامدا في المحيط الهادئ، ومع اقتراب القارب من الجثة، قذف الماء من الفم والغازات المحاصرة في البطن، ما أدى إلى ثوران الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الطحال والأمعاء الدقيقة والمعدة.

وبحسب المجموعة، فقد سمح هذا الحدث للحوت النافق بالغرق ببطء إلى مثواه الأخير في قاع البحر العميق.

وأثار هذا الفيديو ضجة على الإنترنت بعد مشاركته عبر حساب الحيوان الشهير على موقع "إنستغرام"، Nature Is Metal.

ونشر المقطع لأول مرة على حساب Ozzy Mans Video Licensing، والذي يعيد الفضل إلى Shayne في التقاط اللحظة.

ويقول التعليق على Nature Is Metal: "هذه الانفجارات العنيفة فريدة من نوعها بالنسبة للحيتان، حيث أن الغالبية العظمى من الحيوانات المتحللة لا تستطيع الاحتفاظ بكل هذا الغاز المتراكم بالداخل بعد نفوقها".

وفي العادة عندما ينفق حيوان، تنتج البكتيريا الموجودة داخل الذبيحة غاز الميثان كجزء من عملية التحلل. وإذا لم يتم إطلاق الغاز من الجسم، فإنه يتراكم تدريجيا إلى حين الانفجار.

ويتراكم غاز الميثان في تجاويف الجسم الرئيسية للحيوان، ما يؤدي إلى انتفاخه - وهي علامة أكيدة على حدوث انفجار في الأفق.

وبدأ الأحدب في الفيديو في الغرق بعد إطلاق الغاز، لكن جسمه كبير جدا لدرجة أنه من المحتمل أن يهبط على قاع البحر سليما.

وتقول تقارير ناشيونال جيوغرافيك: "مجتمعات بأكملها ستنمو حول الجثة، وستظهر أولا أسماك القرش، والتي ستمزق الأنسجة وتفتت الجسم".

وأضافت: "بعد ذلك، ستصل الكائنات التي تتغذى على العظام لإكمال المهمة، لكن الجسم بأكمله لن يختفي لمدة 30 عاما أخرى على الأقل".