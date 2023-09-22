زيارة هامة لقائد "قوة القدس" إلى سوريا

فلسطين اليوم

قام قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد اسماعيل قاآني بزيارة الى سوريا تفقد خلالها مختلف مناطق العمليات.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء: "إن قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، العميد اسماعيل قاآني التقى خلال زيارته الحساسة والهامة الى سوريا بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين بالإضافة إلى الشخصيات في دمشق وتفقد عدد من مختلف مناطق العمليات في هذا البلد".

وأضافت الوكالة: "شارك قاآني في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة للتحديات العسكرية والأمنية في سوريا​".

وأكد قاآني خلال الزيارة أن أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا والمنطقة.

وقال قائدة قوة القدس: "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".

جدير بالذكر أن العميد قاآني قام بزيارات ميدانية لعدد من بلدان المنطقة دعما للمقاومة والدفاع عن الدول التي تقف ضد الظلم والاستكبار العالمي.