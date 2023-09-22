روسيا تدمر طائرتين مسيرتين لأوكرانيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 22-9-2023، عن تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "الليلة (الماضية) تم إحباط محاولة قام بها "نظام كييف" لتنفيذ هجوم "إرهابي" باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس عن تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم.