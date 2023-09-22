مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في وادي عارة بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شاب قرب من مدخل مصمص في وادي عارة بالداخل المحتل، فجر اليوم الجمعة 22-9-2023، في جريمة إطلاق نار وقعت في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل الشاب محمد جمال إغبارية في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة بالداخل المحتل، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب المصادر، تعرض الشاب محمد إغبارية، في العشرينيات من العمر، لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في مدخل قرية مصمص بالداخل المحتل، واخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده، ولم يكن أمام الطاقم الطبى سوى إقرار وفاته في المكان على الفور.

وفي أعقاب الحادث، أغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع العام، احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في البلدات العربية.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت ملفا للتحقيق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وتفاصيل وخلفية الجريمة.

جدير ذكره أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.