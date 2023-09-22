بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

الساعة 07:14 ص|22 سبتمبر 2023
صلاة الفجر في المسجد الأقصى
صلاة الفجر في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى آلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 22-9-2023، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين توافدوا إلى المسجد الأقصى من كافة المناطق منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى لأداء صلاة الفجر في رحابه.

وتجاوز المواطنون حواجز قوات الاحتلال التي وضعتها في أزقة البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت أمس العديد من الهيئات المقدسية المواطنين لضرورة شد الرحال للأقصى وأداء الصلوات فيه؛ لإفشال مخططات المستوطنين في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ويُشار إلى أنه يتزامن ذلك ما ما تسمى بالأعياد اليهودية التي كثف فيها المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

photo_5217668941860686623_y
photo_5217668941860686625_y
photo_5217668941860686624_y
photo_5217668941860686627_y
photo_5217668941860686626_y
 

كلمات دلالية

اداء الصلاة في الاقصى الاقصى صلاة الفجر القدس