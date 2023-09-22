استشهاد شاب برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الجمعة 22-9-2023، استشهاد شاب متأثرا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرية كفر دان، غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: "إن الشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه".

وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

وقالت مصادر محلية: "إن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين".