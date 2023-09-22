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قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 22-9-2023
جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق في قطاع غزة، اليوم الجمعة 22-9-2023، كما هو موضح في الجدول التالي:
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.3
|2
|خيار
|2.5
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|4
|8
|ثوم
|10
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2.5
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|10
|15
|بصل
|3.3
|16
|بيض
|13
|17
|دجاج
|11
|18
|لحمة
|42