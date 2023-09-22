قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 22-9-2023

الساعة 05:26 ص|22 سبتمبر 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج  واللحوم في الأسواق في قطاع غزة، اليوم الجمعة 22-9-2023، كما هو موضح في الجدول التالي:

 

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 2.5
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 4
8 ثوم 10
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 2
14 فصوليا 10
15 بصل 3.3
16 بيض 13
17 دجاج 11
18 لحمة 42

 

 

كلمات دلالية

سعر الخضروات في غزة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الخضروات في غزة اسواق غزة قائمة الاسعار سعر الدجاج سعر اللحوم