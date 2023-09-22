طقس فلسطين: أجواء صافية وحارة نسبياً اليوم

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، الجمعة 22-9-2023، أن يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج