سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

الساعة 05:15 ص|22 سبتمبر 2023
سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم
سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم

فلسطين اليوم

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملاتها، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 على ثبات أسعارها، وفق المنصات الرسمية، وجاءت كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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