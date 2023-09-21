فلسطين اليوم

انهيار جنوني.. سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023، ويقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوريين على البحث عن سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم الجمعة، وتركز هذه المقالة على تقديم معلومات حديثة حول سعر الدولار في سوريا وتطوره خلال هذا اليوم، كما شهدت سوق الصرف في سوريا ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة السورية صباح يوم الجمعة، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء، كما يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في سياق أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد، لذلك سنرفق لكم سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم الجمعة.

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في سوق السوداء

وتشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في سوريا.

الجدير بالذكر ان العملة السورية تأثرت بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير.

سعر الدولار اليوم في سوريا سوق السوداء الآن الجمعة