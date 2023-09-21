سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية

فلسطين اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث المكثفة والتي تجاوزت حد العشرين ألف منذ ساعات الصباح الباكر على جوجل الشهير سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع جميع التفاصيل الجديدة التي تخص هذه الأسعار المتداولة في التعاملات الفورية اليوم ولقد وضعنا لكم الأسعار بالليرة الوطنية المحلية وأيضا بالدولار ويتطلب من حضراتكم الان المواصلة في قراءة ما يلي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 849,143 وشراء 848,000 ليرة سورية .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 778,381 وشراء 777,333 ليرة سورية .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 743,000 وشراء 742,000 ليرة سورية .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 636,857 وشراء 636,000 ليرة سورية .

سعر عيار 14 بيع 495,333 وشراء 494,667 ليرة سورية .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 424,571 وشراء 424,000 ليرة سورية .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,408,343 وشراء 26,372,800 ليرة سورية .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,944,000 وشراء 5,936,000 ليرة سورية .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 849,142,857 وشراء 848,000,000 ليرة سورية .





سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

وسجل متوسط اسعار الذهب في سوريا اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 799,371 ليرة ما يعادل 61.75 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 732,763 ليرة ما يعادل 56.61 دولار أمريكي .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 699,467 ليرة ما يعادل 54.03 دولار أمريكي .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 599,538 ليرة ما يعادل 46.32 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 466,302 ليرة ما يعادل 36.02 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 399,686 ليرة ما يعادل 30.88 دولار أمريكي .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 24,860,443 ليرة ما يعادل 1,921 دولار أمريكي .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 5,595,733 ليرة ما يعادل 432.28 دولار أمريكي .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 799,371,154 ليرة ما يعادل 61,752 دولار أمريكي .

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر 807,682 706,739 605,771 471,150 403,841

19 سبتمبر 813,637 711,949 610,238 474,624 406,818

18 سبتمبر 814,671 712,854 611,013 475,227 407,336

17 سبتمبر 809,515 708,342 607,146 472,219 404,757

16 سبتمبر 809,515 708,342 607,146 472,219 404,757

15 سبتمبر 808,589 707,533 606,452 471,680 404,295

14 سبتمبر 797,611 697,926 598,218 465,275 398,805

13 سبتمبر 799,302 699,406 599,486 466,262 399,651

12 سبتمبر 835,224 730,839 626,428 487,217 417,612

11 سبتمبر 827,325 723,927 620,504 482,609 413,663

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها كامل التفاصيل عن سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .