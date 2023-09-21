سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية

الساعة 11:48 م|21 سبتمبر 2023
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية

فلسطين اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث المكثفة والتي تجاوزت حد العشرين ألف منذ ساعات الصباح الباكر على جوجل الشهير سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع جميع التفاصيل الجديدة التي تخص هذه الأسعار المتداولة في التعاملات الفورية اليوم ولقد وضعنا لكم الأسعار بالليرة الوطنية المحلية وأيضا بالدولار ويتطلب من حضراتكم الان المواصلة في قراءة ما يلي .

 سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023

 كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 849,143 وشراء 848,000 ليرة سورية .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 778,381 وشراء 777,333 ليرة سورية .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 743,000 وشراء 742,000 ليرة سورية .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 636,857 وشراء 636,000 ليرة سورية .

سعر عيار 14 بيع 495,333 وشراء 494,667 ليرة سورية .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 424,571 وشراء 424,000 ليرة سورية .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,408,343 وشراء 26,372,800 ليرة سورية .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,944,000 وشراء 5,936,000 ليرة سورية .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 849,142,857 وشراء 848,000,000 ليرة سورية .

 سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023


 

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

وسجل متوسط اسعار الذهب في سوريا اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية          دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 799,371 ليرة ما يعادل 61.75 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 732,763 ليرة ما يعادل 56.61 دولار أمريكي .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 699,467 ليرة ما يعادل 54.03 دولار أمريكي .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 599,538 ليرة ما يعادل 46.32 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 466,302 ليرة ما يعادل 36.02 دولار أمريكي .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 399,686 ليرة ما يعادل 30.88 دولار أمريكي .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 24,860,443 ليرة ما يعادل 1,921 دولار أمريكي .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى  5,595,733 ليرة ما يعادل 432.28 دولار أمريكي .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى  799,371,154 ليرة ما يعادل 61,752 دولار أمريكي .

سعر الذهب اليوم في سوريا للبيع والشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم       عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر          807,682           706,739           605,771           471,150           403,841

19 سبتمبر          813,637           711,949           610,238           474,624           406,818

18 سبتمبر          814,671           712,854           611,013           475,227           407,336

17 سبتمبر          809,515           708,342           607,146           472,219           404,757

16 سبتمبر          809,515           708,342           607,146           472,219           404,757

15 سبتمبر          808,589           707,533           606,452           471,680           404,295

14 سبتمبر          797,611           697,926           598,218           465,275           398,805

13 سبتمبر          799,302           699,406           599,486           466,262           399,651

12 سبتمبر          835,224           730,839           626,428           487,217           417,612

11 سبتمبر          827,325           723,927           620,504           482,609           413,663

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها كامل التفاصيل عن سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 22-9-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

 

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