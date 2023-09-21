فلسطين اليوم

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بصواريخ موجهة منزلاً بعد محاصرته لأكثر من نصف ساعة في بلدة رفيديا في المنطقة الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، ما أسفر عن وقوع اصابات واعتقال أخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً في نابلس، وطالبت أحد المطلوبين بتسليم نفسه، بواسطة الميكروفونات، قبل اعتقالهم لاحقًا.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مطلوبين عقب محاصرة المنزل، وعُرف منهم، شادي طبيلة.

وأرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المكان الذي شهد اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة صواريخ موجهة محمولة على الكتف باتجاه المنزل مباشرة، ما ادى لتصاعد الدخان منه، كما تقول المصادر المحلية، التي أشارت إلى أن شبان تصدوا للآليات العسكرية المقتحمة بإلقاء زجاجات حارقة عليها.

في المقابل، أطلقت القوات المقتحمة، قنابل الغاز والرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين، ما أسفر عن وقوع إصابات بينهم.

الهلال الاحمر في مدينة نابلس، أعلن من جهته، عن نقل إصابة بشظايا رصاصة إلى مشفى رفيديا والتعامل مع 25 اصابة اخرين بينهم عدد كبير بحالات اختناق بالغاز ، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصل إلى المنطقة المحاصرة.