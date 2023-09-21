مجمع الشفاء الطبي بغزة يصدر توضيحًا بخصوص وفاة التوائم الثلاثة

فلسطين اليوم

أصدرت إدارة مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم الخميس، توضيحًا بخصوص وفاة التوائم الثلاثة داخل المشفى.

وأوضح مجمع الشفاء، في بيان، أن عمر الحمل للتوائم الثلاثة الخدج غير مكتمل، 28 أسبوع ( الشهر السابع )، فيما عانت والدة التوائم في الفترة الأخيرة للحمل من حالة مرضية انعكست على الحالة الصحية للأجنة.

وأضاف أن تقييم الحالة استدعى إجراء عملية قيصرية حيث تم ولادة التوائم بوضع صحي غير مستقر وبأوزان كانت 900، 950 ، 1050 جرام .

وأشار مجمع الشفاء، إلى انه تم وضع التوائم على التنفس الصناعي وتحت المتابعة الطبية الكاملة ، حيث توفي اثنان أول يومين من الولادة ، ووفاة الثالث بعد أسبوعين وبعد محاولات جاهدة من طاقم قسم الحضانة لإنقاذه.

واعلن ان إدارة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الولادة تشاطر الأهل بمصابهم، سائلاً المولى عزوجل بأن يعوضهم خيراً وأن يلهمهم الصبر والسلوان.