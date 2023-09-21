القيادي موسى يطالب بتحقيق العدالة لأهالي ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا

فلسطين اليوم

طالب مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، يوسف موسى، اليوم، بتحقيق العدالة لأهالي ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في 16 سبتمبر 1982.

جاء ذلك، خلال مشاركة القيادي في الجهاد الإسلامي، موسى، بوضع أكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال موسى: إن "هذه المطالبة تأتي كي لا ينسى العالم جرائم الكيان الصهيوني، وأنها لا تسقط هذه الجرائم من دون عقاب مهما طال الزمن".

واكد القيادي في الجهاد، على أهمية احياء الذكرى، كي تبقى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني وفي المحافل الدولية.

وشدّد على ضرورة توضيح ما حدث في صبرا وشاتيلا، أمام الرأي العام وأحرار العالم الذين يتوافدون سنوياً من دول العالم لأحياء المناسبة.

وقتل جيش الاحتلال، في هذه المجزرة 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين، ولكن من بينهم لبنانيين.