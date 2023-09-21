هاتف Redmi K60 Ultra: مواصفات ممتازة وسعر منافس

فلسطين اليوم

يأتي هاتف Redmi K60 Ultra من بين الهواتف الذكية الأكثر شهرة في الأسواق العالمية حاليًا، الذي تم طرحه من قبل شركة Xiaomi بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

مميزات Redmi K60 Ultra

يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة

ودقة عرض تبلغ 2712x1220 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز

وسطوع تقريبي يصل إلى 446 شمعة/متر مربع

يتميز بدعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10.

تصميم هيكل الهاتف بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويأتي بأبعاد (162.2/75.7/8.5) ملم، ووزن يبلغ 204 غرامًا.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة MIUI 14

يتميز بمعالج Mediatek Dimensity 9200+ ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256/512 غيغابايت.

يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، مع وجود عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

يحتوي الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ودعم NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد في الأجهزة

بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

سهر هاتف شاومي Redmi K60 Ultra

يبدأ سعر نسخته من حوالي 350 دولار تقريبًا.