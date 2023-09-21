العاهل الأردني: لا سلام حقيقي دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، انه لا سلام حقيقي في المنطقة العربية دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وحذر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في تصريح صحفي، من تجاوز الفلسطيني في أي اتفاق سعودي "إسرائيلي" للتطبيع.

وقال: "هناك متطلبات للمملكة العربية السعودية ولإسرائيل وللولايات المتحدة، ويجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار ما سيجنيه الفلسطينيون وما ستجنيه المنطقة من هذا الأمر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني، يناقشون منذ أشهر عدة، اتفاقًا محتملاً يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الكيان والمملكة العربية.

كما ويناقشا إبرام اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض.