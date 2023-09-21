فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب، مساء اليوم الخميس، في محطة القطار الخفيف بحي التلة الفرنسية، شمال القدس المحتلة، بزعم اصابته مستوطن في عملية طعن.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، وانتشرت في المنطقة بعد إغلاقها، فيما توقفت حركة القطار الخفيف بالكامل.

قالت شرطة الاحتلال، إن منفذ عملية الطعن في محطة القطارات بالقدس هو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من سكان شرقي القدس، مشيرة إلى أنه أصيب بجراح خطيرة واعتقلته الشرطي وهو يخضع للعلاج الطبي.







