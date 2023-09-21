فلسطين اليوم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بزعم تنفيذ عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة المنفذ بجراح خطيرة، قبل اعتقاله إلى منطقة غير معروفة، دون ذكر تفاصيل أكثر عن حالته الصحية.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقد أصيب "حارس أمن في العشرينيات من عمره، بجراح طفيفة، في عملية طعن وقعت بالتلة الفرنسية".

وذكرت القناة، أن قوات الاحتلال استنفرت في محيط مكان العملية القريب من محطة قطار.